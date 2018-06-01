Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı Aydın, son fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Şarkıcın son görüntüsü takipçilerini adeta şoke etti

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

1 / 98 Uzun süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı Aydın, son fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

2 / 98 Aydın'ın yoruma kapattığı fotoğraftaki değişimi görenleri şaşırttı.

3 / 98 Aydın için kimi 'fotoşoplu' dedi, kimi de 'estetik yaptırmış' iddiasında bulundu.

4 / 98 Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçirmiş, yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: "Yüzüme enjekte edilen dolgular alerji yaptı. Yüzüm morardı. Yüzümdeki kan dolaşımında sorun yaşıyorum. O yüzden yüzüm şiş duruyor."

5 / 98 Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması'nda 2. güzel seçilen Dilan Çiçek Deniz son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.

6 / 98 Son günlerde Çukur adlı diziyle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz'in eski fotoğrafı ortaya çıktı.

7 / 98 Yüzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmasa da genç oyuncu yaptırdığı müdahaleyi açıklamaktan çekiniyor.

8 / 98 İşte Dilan Çiçek Deniz'in eski görünümü...

9 / 98 Azeri kızı Günel brahim Tatlıses’in 19 yıl önce keşfettiği 32 yaşındaki Azeri şarkıcı Günel Zeynalova geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası bambaşka biri oldu.

10 / 98 985 doğumlu sanatçı Günel ilk albümü Ne Olur Allahım ile 1999 senesinde büyük çıkış yakalamış ardından 2004 yılında Azeri Günel ve 2008 yılında Adı Yok isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

11 / 98 Günel aslen Azerbaycan Ağdam’lıdır.

12 / 98 İŞTE GÜNEL'İN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ Günel Zeynalova kaşlarını aldırdı, burnuna estetik, dudaklarına ve yanaklarına dolgu yaptırdı.

13 / 98 İşte Azeri Kızı Günel'in şimdiki görüntüsü...

14 / 98 İşte Azeri Kızı Günel'in şimdiki görüntüsü...

15 / 98 Ünlü oyuncu Rojda Demirer'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

16 / 98 Demirer'in burun ameliyatı olmadığı ve dudaklarına da dolgu yaptırmadığı hali ile şimdiki hali arasındaki fark takipçilerini şaşırttı.

17 / 98 İnanması güç ama bu fotoğraftaki genç kız şarkıcı Göksel'den başkası değil.

18 / 98 Şimdilerde güzelliği ve seksi görünümüyle dikkat çeken Göksel, gençlik döneminde bu görüntüden oldukça uzakmış.

19 / 98 İşte Göksel'in lise günlüğünden ortaya çıkan o fotoğraf

20 / 98 GÖKSEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ Yıllığın sosyal medyada çok konuşulması üzerine Göksel, ergenlik döneminden bir fotoğrafını paylaşarak : Evet günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim" yazdı.

21 / 98 İşte oyunu Şükran Ovalı'nın yıllar önceki hali...

22 / 98 Bez Bebek dizisiyle ekrana gelen Şükran Ovalı'nın şimdilerde eski görüntüsünden eser kalmadı.

23 / 98 Şükran Ovalı son dönmede Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'le olan evliliği ile gündemde.

24 / 98 Şükran Ovalı

25 / 98 Şükran Ovalı

26 / 98 Demet Akalın'dan yıllar öncesine götüren paylaşım.

27 / 98 Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bende fena değilim ama estetiksiz" notunu düştü.

28 / 98 Gökçe Bahadır

29 / 98 Sıla

30 / 98 Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı...

31 / 98 Kerimcan Durmaz

32 / 98 Kerimcan Durmaz

33 / 98 Kerimcan Durmaz

34 / 98 İşte Umut Akyürek'in estetiksiz hali...

35 / 98 Umut Akyürek

36 / 98 Umut Akyürek

37 / 98 Umut Akyürek

38 / 98 Umut Akyürek

39 / 98 Umut Akyürek

40 / 98 Umut Akyürek

41 / 98 Umut Akyürek

42 / 98 İşte sevilen oyuncu Ayşe Tolga'nın yıllar önceki hali...

43 / 98 Ayşe Tolga

44 / 98 Ayşe Tolga

45 / 98 Ayşe Tolga

46 / 98 Ayşe Tolga

47 / 98 Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

48 / 98 Güzel oyuncu Dolunay Soysert'i sayısız televizyon dizisinde ve filmde gördük.

49 / 98 En son Fox Tv'de yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinde yer aldı.

50 / 98 Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

51 / 98 Dolunay Soysert'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.

52 / 98 Ünlü oyuncu estetikle değişime uğrayanlardan.

53 / 98 Soysert burun estetiği yaptırmış.

54 / 98 Birce Akalay

55 / 98 Birce Akalay

56 / 98 Birce Akalay

57 / 98 Birce Akalay

58 / 98 Kim Kardashian

59 / 98 Kim Kardashian

60 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

61 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

62 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Angelina Jolie’ye benzeyen Umut Akyürek’in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı Ses sanatçısı Onur Akay, Angelina Jolie’ye benzerliğiyle dikkat çeken Umut Akyürek’in, 17 sene önce çekilmiş estetiksiz fotoğrafını paylaştı.

63 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek’le 1999 yılında konser sonrası çekilmiş bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından #tbt hashtag'iyle paylaştı.

64 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Akay, “Bu haftada Angelina Jolie ile #tbt yapalım! 1999 yılının Umut Akyürek’i, şimdilerde ise Türkiye’nin Angelina Jolie’si ve eşi Oktay Ertuğrul’la konser sonrası.” notunu düştü.

65 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Her fırsatta, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok. Eski fotoğraflarıma bakın dilerseniz. Dudaklarım yüzde 100 orijinal.” açıklamasını yapan Akyürek’in, dudaklarının orijinal olmadığı bu fotoğrafla gün yüzüne çıktı.

66 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Yaptırdığı bir dizi estetikle ünlü yıldız Angelina Jolie’ye benzediği iddia edilen Akyürek’in, bu fotoğrafına bakıldığında ise burnuna ve dudaklarına yapılan estetik operasyonlar hemen dikkat çekiyor.

67 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Fotoğrafta, Akyürek’in eşi Türk halk müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul’un ve ünlü sanatçı Onur Akay’ın da görüntüsü şimdikinden çok farklı.

68 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Ona bir de böyle bakın...

69 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Ünlü yıldız Fahriye Evcen'e peş peşe film, reklam ve dizi teklifleri yağıyor.

70 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Fahriye Evcen, son olarak bir giyim markasının sonbahar kış reklam kampanyası için aldığı 1,5 milyon TL ücretle kaşesini 2 katına çıkardı.

71 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Fakat bugün Fahriye Evcen'in estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı.

72 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Ve işte ortaya çıkan o görüntüler...

73 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

74 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

75 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Pınar Altuğ

76 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Ebru Polat

77 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Ebru Yaşar güzellik uğruna tam 5 kez ameliyat geçirdi.

78 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Burun ameliyatı olup göğüslerine silikon koydurttu. Cildini traşlatan sanatçı belinden de yağ aldırdı.

79 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

80 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

81 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Tuvana Türkay

82 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

83 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

84 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Hande Ataizi İlk 1997 yılında göğüslerine slikon taktırdı. Bir yıl sonra da burnunu estetik operasyonla düzelttirdi.

85 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Sonra iki yıl arayla iki ayrı burun ameliyatı daha oldu. Üç kez çenesini düzelttiren güzel oyuncu, üç defa da şakaklarına doku kokteyli enjekte ettirdi. Bir de üst dudağında slikon takviyesi var.

86 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

87 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

88 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri

89 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Petek Dinçöz

90 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Hadise

91 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Gülşen

92 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Gülben Ergen

93 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Emina Sandal

94 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Deniz Akkaya

95 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Demet Akalın

96 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Aşkın Nur Yengi

97 / 98 Ünlülerin estetiksiz halleri Ajda Pekkan