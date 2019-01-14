HABER

Kuşu'nun kayyum belediye başkanı 2 yıllık hizmetlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, belediye başkanlığına Kütahya Valiliği tarafından yerel seçime kadar kayyum olarak atanan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2 yıllık çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Kuşu'nun kayyum belediye başkanı 2 yıllık hizmetlerini anlattı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, belediye başkanlığına Kütahya Valiliği tarafından yerel seçime kadar kayyum olarak atanan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2 yıllık çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Halim, "Kuşu'da bir belediyede olması gereken tüm sistemler kurulmuştur" dedi.
Kaymakam Halim, Kuşu Belediyesi'ndeki makamında yaptığı açıklamada, 2 yıllık görev sürecinde Kuşu'da belediyeyi 7 kişilik bir ekiple yeniden kurduklarını ve vatandaşlara her türlü hizmeti verir hale getirdiklerini anlatarak şöyle konuştu:
"Belediyemizde şu anda mali kaynaklar sistemi kusursuz olarak çalıyor. Kuşu Belediyesi artık sayaç okuyan, fatura kesen bir duruma gelmiştir. Yeni seçilecek belediye başkanımıza borçsuz bir belediye devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda belediyemizin kasasında 805 bin lira nakit parası var. Kuşu'nun en büyük sıkıntısı olan içme suyu ile kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturduk. Meydan düzenlemesi yeniden yapıldı. Bunun yanında Kuşu'da görüntü kirliliğine neden olan metruk evleri yıktırdık. Yıkılan metruk evlerin yerine vatandaşlar tarafından modern evler inşa edildi. Bu durum Kuşu'ya görsel bir zenginlik kazandırırken görüntü kirliliği de sona erdi. Ayrıca 4 ayrı bölgede çocuklar için oyun alanları ve parklar yaparak yeşil alan sayısını artırdık. 220 bin metrekarelik bir alana kilitli beton parke döşeyerek vatandaşları yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtardık. Bunun yanında beldemize bir lise binası ile 26 öğrenci kapasiteli bir de yatılı pansiyon kazandırdık. Şimdi bu pansiyonumuzdan 26 orta öğretim öğrencimiz ücretsiz bir şekilde yararlanıyor."
Kuşu halkının tekrar belde statüsünü kazanabilmek için verdiği hukuk mücadelesi ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardığına dikkat çeken Halim, "İki yıllık görev sürecimde işi sıkı tuttum. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlardan takdir gördü. Şu anda Kuşu'da bir belediyede olması gereken tüm sistemler kurulmuştur. Bunun karşılığı olarak da önceleri başka yerlere yapılan göçler tersine döndü. İki yılda 200 dolayında aile Kuşu'ya döndü. Kayyumluk görevim 31 Mart 2019 günü sona eriyor. Kuşu Belediye Başkanlığı görevimden huzurlu ayrılıyorum. Tüm Kuşu halkından haklarını helal etmelerini istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Bursa Valiliği'nden şiddetli fırtına uyarısıBursa Valiliği'nden şiddetli fırtına uyarısı
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasıFETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

Çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.