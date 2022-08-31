Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Bennu Yıldırımlar ve Serkay Tütüncü'nün paylaştığı, yakında FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. İşte Kusursuz Kiracı dizisinin konusu.
Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur -
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Alptekin Serdengeçti -
Şirin Öten -
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin -
Emin Günenc -
Yiğit Kağan Yazıcı -
Almira Tuana Albay -
Su Çeper -
İncinur Daşdemir -
Bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak dizide, iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri çekecek. Mona ve Yakup karakterlerinin hikayesinin gençleri de etkilemesi bekleniyor.
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