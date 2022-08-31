Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Kusursuz Kiracı, MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Bennu Yıldırımlar ve Serkay Tütüncü'nün paylaştığı, yakında FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. İşte Kusursuz Kiracı dizisinin konusu.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur -

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Alptekin Serdengeçti -

Şirin Öten -

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin -

Emin Günenc -

Yiğit Kağan Yazıcı -

Almira Tuana Albay -

Su Çeper -

İncinur Daşdemir -

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak dizide, iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri çekecek. Mona ve Yakup karakterlerinin hikayesinin gençleri de etkilemesi bekleniyor.

