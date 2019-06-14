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"Kusursuz kulak"ın hayali gerçek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'nın piyanist Fazıl Say ile bir araya gelme hayali 30 Haziran'da İstanbul'da gerçeğe dönüşecek - Baba Mehmet Çalışcı: - "Bager'in hayali olan Fazıl Say ile bir araya gelecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Ben şahsım adına Sayın Say'a çok teşekkür ediyorum" - Müzik öğretmeni Caner Keser: - "Fazıl Say 30 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Sanat Merkezi'nde vereceği konserine bizi davet etti. Usta sanatçıyla orada bir araya geleceğiz, çok mutluyuz"

YAHYA SEZGİN - Muş'ta yaşayan, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'nın, piyanist Fazıl Say ile bir araya gelme hayali gerçek olacak.

Doğuştan görme engelli "absolut" (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Çalışcı'ya, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser ve diğer öğretmenlerinin yardımıyla köy çocuklarına verdiği konserin ardından sosyal medyadan destek geldi.

Baba Mehmet Çalışcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok insanın kendisini arayarak tebriklerini ilettiğini söyledi.

İnsanların Bager'in hayallerine ortak olduğunu belirten baba Çalışcı, "Bager'in hayali olan Fazıl Say ile bir araya gelecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Usta sanatçı bize kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesaplarından bizi paylaşarak duygulandığını aktardı. Ben şahsım adına Sayın Say'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bager'in müzik öğretmeni Keser ise öğrencisinin köyde verdiği konserin ardından birçok tebrik ve destek telefonu aldıklarını anlattı.

Bu mesajların kendilerine güç verdiğini ifade eden Keser, şöyle konuştu:

"Ülkemizin güzel insanları bir evladını yine yalnız bırakmayarak elinden tuttu. Bizlere güzel dönüşler yapan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Bager'in en büyük hayali dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile tanışmaktı. Sayın Fazıl Say'ın, Bager'in haberini izledikten sonra sosyal medya hesaplarından duygularını iletmesi, hatta ağladığını belirtmesi bizi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Fazıl Say 30 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Sanat Merkezi'nde vereceği konserine bizi davet etti. Usta sanatçıyla orada bir araya geleceğiz, çok mutluyuz."

Keser, doğuştan görme engelli ve absolut kulağa sahip Çalışcı'nın akademik düzeyde eğitim alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bager Çalışcı Fazıl Say Kusursuz kulak muş piyano

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