Kusursuz vücutlara böyle meydan okuyor!

“Çok uzun zamandır kusursuz olmaya zorlandık ve bu gittikçe daha kötü bir hal aldı. Instagram ve TikTok’taki filtreler sayesinde tek bir tıkla yumuşak bir cilde, kalkık bir burna sahip olmaya çalışıyoruz” diyen Mercer “Bence normal vücutlar hakkında daha çok konuşmalıyız. Bu, sosyal medyanın gerçek olmadığını bize hatırlatmakta yardımcı olacaktır. Kendini iyi hissetmek, 10 saniyelik bir enstantaneden çok daha fazlasıdır” diyerek sosyal medyadaki kusursuzluk baskısı hakkındaki fikirlerini dile getirdi. Danae Mercer paylaştığı bir postta ışığın kullanımına dikkat çektiği şu notu kaleme aldı: INSTAGRAM VS. GERÇEKLİK Biraz ışık hakkında konuşalım, çünkü fotoğraflardaki temel fark bu. Birincisinde kalçam açılı bir şekilde gölgede. Yumuşak ışık selülitlerimi gizliyor ve cildime düz bir görünüm veriyor. Pohpohlayıcı!

Diğerinde kalçam ve basenlerim tamamen güneşte. Cildimdeki dalgalanmalar tamamen görünüyor. Birkaç pozlama farkı var ama en önemlisi ışık. Gerçekten sihirli. Dergilerde çalışırken, çekimleri güneş doğarken ve batarken yapardık. Setlerde güneş ışığını yansıtan veya emen malzemeler kullanılır ve böylece ışıkla gölgenin mükemmel uyumu yakalanır.

Aynı şey sosyal medyada da oluyor. Tek fark, biçim. Birçok Instagram modeli nasıl poz vereceklerini ve kesinlikle çok iyi biliyor. Işığı da iyi biliyorlar. Işığın pencereden nasıl yayıldığı, karın kaslarının nasıl daha sert görünebileceği veya gölgenin nasıl ciltteki dalgalanmaları nazikçe yok edeceği gibi… Dürüst olmak gerekirse hepsi benim için kabul. Bu fotoğraf sanatı ve iyi bir görünüm istemekte utanılacak bir şey yok. Ama şunu hatırlatmak isterim ki, bu fotoğraflarda filtreden daha fazlası var. Poz vermek, mükemmellik…

Kendinizi, internette gördüğünüz bir yabancıyla asla kıyaslamamalısınız. Çünkü siz yalnızca mükemmel ışıkta çekilmiş fotoğraflar görüyorsunuz. Gerçek ise daha çeşitli, kapsayıcı ve insancıl. Kusursuzluk daha mükemmel bir şey. Gerçek. Ham. Ve bu harika bir şey doğrusu.” Araştırmalar da Instagram kullanımının bir süredir genç kadınlar arasında kendini nesneleştirme ile ilişkili olduğu konusunda hemfikir. Toplumsal güzellik ideallerini içselleştirme ve görünümümüzü başkalarıyla kıyaslama takıntısının risklerine işaret eden uzmanlar, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda endişeli olduklarını söylüyor.

Ulaşılması imkansız güzellik standartlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan Mercer’ın Instagram’da 1.1 milyonun üzerinde takipçisi var. “Instagram postlarım, insanları normal hissettirmeye odaklanıyor” diyen Mercer, görünümü konusunda takıntılı ve yeme bozukluğu gibi sorunları olan kadınları iyi hissettirmek için çabaladığını söylüyor. “Annem öldüğünde 19 yaşındaydım ve yeme bozukluğu geliştirdim. Ou takip eden yıllarda bedenimin nasıl göründüğü ile çok ilgiliydim. Genelde cildimin içinde güvende hissediyorum. Ama bu, 30’larıma kadar böyle değildi. Şu an 33 yaşındayım ve tüm bedenimi seviyorum” diyen Mercer, Dubai ve Londra merkezli bir sağlık muhabiri. Kendisine karşı duyduğu sevginin, etrafındaki kadın topluluğundan kaynaklandığını söyleyen Mercer “Bir yıl önce böyle postlar paylaşamaya başladım. Her seferinde selülit, çatlak gibi şeylerin ne kadar normal olduğunu fark ediyorum. İnsan vücudu böyle bir şey. Her şekilde kendin olabilmek muhteşem bir duygu” dedi. İki farklı açıdan çekilmiş fotoğrafları yan yana koyarak, kusursuz ve kusurlu görünümünü dürüstçe ortaya koyan Mercer, fotoğrafını şu notla paylaştı;