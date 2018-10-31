Altın oran, bir bütünün parçaları arasındaki en yüksek uyumun ifadesi olarak görülen sayısal ve geometrik bir oran hesaplamasıdır. İlk kez İtalyan matematikçi Fibonacci tarafından, ortaya konulan altın oran teorisi aynı zamanda Fİ sayıları olarak da anılmaktadır. Matematik kadar sanat ve mimaride de kullanılan altın oran estetik ve güzelliğin ölçüsü olarak kabul görmüştür. Altın oran aynı zamanda evrendeki kusursuz simetrinin de anahtarıdır.

Kusursuz yüz hatlarına sahip 10 ünlü kadın

1 / 10 Amber Heard – %91.85 32 yaşında, Amerikalı bir aktrist olan Amber Laura Heard ilk çıkışını 2004 yılında Friday Night Lights adlı drama filmi ile yapmıştır. Johnny Deep ile yaptığı evlilik ile de uzun süre konuşulan Amber Herad %91.85 altın oranla, bilim insanlarına göre dünyanın en kusursuz yüz hatlarına sahiptir.

2 / 10 Kim Kardashian West - % 91.39 31 yaşındaki Ermeni asıllı, Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardasian daha çok sosyal hayatıyla ve Keeping Up With The Kardashians adlı reality show ile bilinmektedir. % 91.39 oranla altın orana en yakın yüz hatlarına sahip ünlülerden biridir.

3 / 10 Kate Moss - % 91.06 44 yaşındaki İngiliz süper model, hala bir moda ikonu ve genç kızlar tarafından bir idol olarak görülmeye devam etmektedir. Kate Moss %91.06’lık bir altın oranla kusursuza yakın yüz hatlarına sahiptir.

4 / 10 Kendall Jenner - % 90.18 Amerikalı model ve televizyon yıldızı olan 22 yaşındaki Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian ile birlikte yer aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı tv şovunda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. %90.18 altın oranla güzelliğini ispatlamıştır.

5 / 10 Emily Ratajkowski - % 90.8 Modellik ve oyunculuk yapan 27 Yaşındaki Emily Ratajkowski Polonyalı bir baba ve İsrailli bir annenin kızı olarak İngiltere’de dünyaya gelmiştir. %90.8 altın oran ile dünyadaki en güzel yüzlerden biri olarak görülmektedir.

6 / 10 Helen Mirren – %89.93 Oscar, BAFTA, Emmy, Altın Küre ve SAG ödülü sahibi İngiliz tiyatro,sinema ve televizyon oyuncusu, 73 yaşındaki Helen Mirren’ın %89.93 altın orana sahip güzel yüzünden yıllar hiçbir şey götürememiş.

7 / 10 Scarlett Johansson - % 89.82 33 yaşındaki Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlet Johansson %89.82 altın oranla Amerikan sinemasının en beğenilen yüzlerinden biridir.

8 / 10 Selena Gomez – % 89.57 26 yaşında olan Selena Gomez Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Disney Channel’da yayınlanan Waverly Büyücüleri adlı dizide rol alarak Emmy Ödülü alan Selena Gomez sonraki yıllarda müzik kariyerinde de başarıyı yakaladı. Selena Gomez %89.57 altın oran ile dünyadaki en hoş yüzlerden birine sahip.

9 / 10 Marilyn Monroe – % 89.41 36 yaşında hayatını kaybeden, Amerikalı model ve oyuncu Marilyn Monroe ‘nun %89.41 altın orana sahip yüz hatlarıyla tüm zamanların güzellik ikonu olarak anılmasına şaşmamalı.