Kusuru tam bir hayal kırıklığı

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 14:00 |6 saat önce

Güzeller güzeli Anastasia'nın gerçekten büyük bir kusuru var.

Rusya'da bir kadın dergisi hazırladığı "büyük ayaklı kadınlar' dosyasıyla büyük gürültü kopardı. Ağırlıklı olarak futbolcu eşlerinin yer aldığı dosyada öne çıkan isimlerden biri de Anastasia Reshetova oldu. 21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı.

Ayakların palet gibi

1 / 22 34 yaşındaki rap yıldızı Timati ile birlikte olan Anastasia Reshetova, eski bir güzellik kraliçesi. Boyu 1.78 cm olan modelin ayaklarının büyüklüğü sosyal medya paylaşımlarında da dikkat çekiyor. Zaten Instagram(daki bir buçuk milyon takipçisinden biri Reshetova'nın ayakları hakkında "palet gibi" yorumunu yapmış.

2 / 22 Anastasia Reshetova ise 1.80 cm olan boyu göz önüne alındığında ayak numarasının da bununla orantılı olduğunu belirtti.

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