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Kütahya Belediye Başkanı Işık, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

MHP'den Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Alim Işık, mazbatasını alarak görevine başladı

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Alim Işık, mazbatasını aldı.

Kütahya Adliyesi'ndeki törende, Işık'a mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Yusuf Hatip verdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya için hazırladığı projeleri hayata geçirmek için çalışacağını söyledi.

Kütahya'ya katkıları olan eski belediye başkanlarına teşekkür eden Işık, "Kimse tereddüt etmesin. Biz Kütahya'nın abisi olmaya, şehrimize yeni istihdamlar kazandırmaya ve şehrimizi hak ettiği yere taşımaya geliyoruz. O nedenle bize oy veren vermeyen kim olursa olsun çalışanımız ya da dışarıdaki vatandaşımız huzur içinde bir Kütahya'da yaşayacaktır. Herkes rahat olsun. İnşallah Kütahya'mız hepimizin özlediği yere çok kısa sürede gelecektir." dedi.

Daha sonra partililerle birlikte tekbirler eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndaki Kütahya Belediye Başkanlığı hizmet binasına gelen Işık'ı, önceki belediye başkanı Kamil Saraçoğlu karşıladı.

Saraçoğlu, Işık'ın kente güzel hizmetler yapacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Saraçoğlu, Işık'a çiçek takdim ederek, görevi devretti.

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