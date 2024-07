Kütahya'da 154 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması! Proje gösterdi, daireleri sattı, temel attı ama…

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gayrimenkul şirketinin proje göstererek satış yaptığını ancak daireleri sahiplerine teslim etmediği yönündeki şikayet sonrası inceleme başlattı. Yapılan incelemede, firmanın daire sahipleriyle olan sözleşmelerine aykırı hareket ettiği ve temel atıp, zemin katları tamamlanan inşaatları durdurduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili 38 mağdur ve 5 kişinin ifadesine başvuran ekipler, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şirket sahipleri ve çalışanlarının yakalanması amacıyla 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu düzenledi.

154 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kütahya'da eş zamanlı olarak 10 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında 3 ile 47 ayrı suçtan kaydı bulunan M.E. (32), H.E. (35), M.E. (48), M.Ö. (27), M.Ö.Y. (36), Ö.V.Ç. (42) ve E.İ.K. (24) gözaltına alındı. Ayrıca 45 adet ev satış sözleşmesi, 7 adet dekont, 2 adet tabanca, 44 adet fişek, 14 adet tapu, çelik kasa, şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca 154 milyon lira hacmi bulunduğu belirlenen dolandırıcılık soruşturması kapsamında Bursa ve Yalova'daki arsa, daire ve bir araca da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır