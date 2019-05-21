Kütahya'da 3.2 şiddetinde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 23.45'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.2'lik deprem kısa süreli panik ve endişe neden oldu.

''İLÇEMİZE GEÇMİŞ OLSUN''

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Depremin merkez üstü Altıntaş ilçemiz olmasından dolayı şiddetli hissedildi. Bize gelen herhangi bir yıkım yada başka bir şikayet bulunmuyor. Vatandaşlarımızın panik olması için her hangi bir neden yok. İlçemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı. (İHA)

