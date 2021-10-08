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  4. Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı

Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı

08.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine ait söndürme araçlarının yanı sıra alevlere 3 helikopterle müdahale edildi. Yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HELİKOPTER KİRALANDI

Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nce kiralanarak Eskişehir’e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukarıdan müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve yerden yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Değirmisaz demiryolu hattında 4 ayrı noktada başladığı tespit edilen yangın hakkında bilgi veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Yangına 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 16 ilk müdahale aracı, 1 ambulans, 6 itfaiye, 18 teknik eleman ve 81 orman işçisi müdahale ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 4 hektar civarında bir alanda etkili oldu. Bu hatta daha önceki yıllarda da yangın çıktığını biliyoruz. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın haberini alır almaz helikopterlerimizle müdahalemizi ettik" dedi.
Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ormanı yakana vur emri çıkması lazım
Dört ayrı noktada aynı zamanda yangın çıkması manidar
2 ve 3 sene kalmaz cöl oluruz bunun acisini cocuklarimiz cekecek agac dikin

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