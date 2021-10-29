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  4. Kütahya’da "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya’da "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

29.10.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kütahya’da "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Kütahya’mızın dillere destan antik kenti Aizanoi’den adeta tarih fışkırıyor. Penkalas Çayı’nda muazzam bir sürprizle karşılaştık. Afrodit ile Dionysos heykellerinin baş kısmı artık gün yüzünde!”


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Kütahya
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