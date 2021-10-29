Kütahya’da "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
”Kütahya’mızın dillere destan antik kenti Aizanoi’den adeta tarih fışkırıyor. Penkalas Çayı’nda muazzam bir sürprizle karşılaştık. Afrodit ile Dionysos heykellerinin baş kısmı artık gün yüzünde!”
Kütahya’mızın dillere destan antik kenti Aizanoi’den tarih fışkırıyor.— Ali Çelik (@alicelik_64) October 29, 2021
Penkalas Çayı’nda muazzam bir sürprizle karşılaştık.
"Afrodit" ile “Dionysos" heykellerinin baş kısmı artık gün yüzünde! pic.twitter.com/hFFf8CtTrH
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