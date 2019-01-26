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Kütahya'da ava giden 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden Burak Kule (11), tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Burak Kule'nin 15 yaşındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Kütahya'da ava giden 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kütahya'da yaşanan olayda arkadaşlarıyla ava çıkan 11 yaşındaki Burak Kule tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Olay, ilçenin Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kule, arkadaşları Y.T. ve S.Y. ile birlikte tüfekle avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kule'yi kanlar içinde haraketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kule'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, Y.T. ve S.Y.'yi gözaltına alırken, Kule'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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