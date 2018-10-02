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Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, cami tuvaletlerini bekleyen Hakkı Çakmak ile tuvalete gelen Yaşar Yalçın arasında yaşanan kavga ölümle sonuçlandı.

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Edinilen bilgiye göre, Büyük Hamam Camisi tuvaletlerinin bakım ve temizliğini yapan Hakkı Çakmak (67), cami tuvaletlerinde Yaşar Yalçın (66) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çakmak yanında bulunan bıçakla Yalçın’ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga esnasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Hakkı Çakmak’ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince yaralılar Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane etrafında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN ÇAKMAK KURTARILAMADI

Hakkı Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Yaşar Yalçın ise ilk müdahalenin ardından, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Emet Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Emet Hakkı Çakmak Yaşar Yalçın

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