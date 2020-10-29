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Kütahya'da DEAŞ operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 21:19 | Son Güncelleme

Kütahya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Kütahya'da DEAŞ operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin Haseke ve Daşişa kamplarından kaçan DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarını yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdülüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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