HABER

Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kütahya’da eşini dövüp, 2,5 yaşındaki kızıyla kendisini eve kilitleyen Dursun Y. (58), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kadın ve kızı sığınma evine yerleştirilirken, Dursun Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde oturan Dursun Y., önceki gün eşi Y.Y.’yi (40) döverek evden attıktan sonra minik kızıyla birlikte kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine giden Jandarma ekipleri Dursun Y.’yi ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Şüpheli Dursun Y., gözaltına alınırken, eşi Y.Y. ve kızı A.Y. savcılık talimatıyla sığınma evine yerleştirildi. Kütahya Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Dursun Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dursun Y.’nin geçen nisan ayında da eşi Y.Y.’yi dövmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

JANDARMA MEGAFONLA UYARDI

İnceğiz köyünde komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, jandarma ekipleri araç hoparlöründen Dursun Y.’ye hakkında gözaltı kararı olduğunu söyleyip, kapıyı açmasını istedi. Cep telefonu görüntülerinde jandarma ekiplerinin arama ve gözaltı kararı olduğunu söylemesine karşın Dursun Y.’nin ‘Savcı gelsin o zaman’ diye karşılık vererek bir süre sonra kapıyı açtığı görüldü. Jandarma ekiplerince gözaltına alındığı sırada konuşan Dursun Y., ‘İçerde çocuğum var, benim suçum ne? Bunun sonucu hiç iyi olmaz, bak içerde uyuyan çocuğum var’ dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Roman oyuncular, izleyicilerden tam not aldıRoman oyuncular, izleyicilerden tam not aldı
Kartal’da özel okulda velilerden eylemKartal’da özel okulda velilerden eylem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya dayak kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.