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  4. 27 Ocak Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 Ocak Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Hisarcık'ta bugün 06.27 sıralarında deprem oldu. Peki Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kütahya depreminin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5, Kandilli Rasathanesi tarafından 3.4 olarak açıklandı. Yurt genelinde meydana gelen depremlerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 Ocak Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kütahya Hisarcık'ta bu sabah saatlerinde deprem oldu. Kütahya Hisarcık'ta meydana gelen depremin derinliği AFAD tarafından 7.90 km, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.3 km olarak açıklandı. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Van Tusba'da geçtiğimiz gün 01.55 sıralarında deprem oldu. Depremin derinliğinin 9.08 km, büyüklüğünün ise 3.7 olduğu açıklandı. Kayseri Sarıoğlan'da 23.01.2022'de deprem oldu. Deinliğinin 4.4 km olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı. İşte son depremler listesi...

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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deprem Kütahya Van
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