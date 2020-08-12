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Kütahya'da erkek hemşire evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 22:20 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Sevindir (30), evinde ölü bulundu.

Kütahya'da erkek hemşire evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde meydana geldi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Sevindir, işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalara rağmen Sevindir'e ulaşılamaması üzerine polise haber verildi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Sevindir'in evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Yatağında hareketsiz halde bulunan Sevindir'i gören polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrlode Sevindir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede yatağın yanında üzerinde ilaç ismi yazılı 2 şırınga buldu.

Onur Sevindir'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. (DHA)

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