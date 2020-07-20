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  4. Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! LPG tankeri şarampole devrildi

Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! LPG tankeri şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde LPG tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü! LPG tankeri şarampole devrildi

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gelen Mustafa Çabuk hakimiyetindeki LPG tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Örenköy’de şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın ardından tankerin patlamaması bir faciayı engellerken, itfaiye ekipleri olası bir duruma karşı tedbir aldı. Jandarma ve trafik ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. (İHA)

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