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Kütahya'da iğrenç olay! Sokakta oynayan çocuklara cinsel tacizde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kütahya'da sokakta oyun oynayan çocuklara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan B.Ş. (26), tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ş.'nin 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kütahya'da iğrenç olay! Sokakta oynayan çocuklara cinsel tacizde bulundu

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan çocuklara, B.Ş.'nin cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. B.Ş.'yi 43 Evler Caddesi'nde bisikletle kaçmak istediği sırada yakalayan polis, gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ş.'nin 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan B.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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