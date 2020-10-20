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  4. Kütahya'da karantinadaki 1 kişi nişan töreninde yakalandı

Kütahya'da karantinadaki 1 kişi nişan töreninde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 21:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu için karantinaya alınan bir kişi, evinde olması gerekirken bir nişan töreninde yakalandı. Nişana katılanlar, polis tarafından yakalan karantina ihlalcisinin durumunu öğrenince şoke oldu.

Kütahya'da karantinadaki 1 kişi nişan töreninde yakalandı

Tavşanlı ilçesinde yaşayan bir vatandaşa korona virüs temalısı olarak karantina kararı verildi. Evinde karantinada olması gereken vatandaşın nişan törenine katıldığı ortaya çıktı.

KARANTİNA İÇİN YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Nişana giden ve buradaki kişilerle temas eden kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi, karantinasını tamamlatmak için yurda götürüldü.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, başka bir nişan töreninde ise 4 kişiye emre aykırı davranıştan dolayı 392’şer TL para cezası kesildi. Kesilen cezaların toplamı 4 bin 718 TL olarak kaydedildi. Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli vatandaşlarımız, devletimizin ve kamu görevlilerinin aldığı her tedbire rağmen bu tür davranışlarda bulunmak, salgının yayılmasını hızlandıracaktır. Daha sıkı tedbirler alınmasına meydan vermemek için, lütfen hem kendi sağlığımız, hem de çevremizdekilerin sağlığı için kurallara uyalım. Kural ihlali görüldüğü anda, 112 ihbar hattına veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunalım.” (İHA)

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