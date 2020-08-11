Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda bulundu

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak'ta ikamet eden İlyas ve Aysel Avşar çifti, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki oğulları Muhammed Arda'nın kaybolduğunu, komşularının desteğiyle yaptıkları aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Kaybolmadan önce üstünde kahverengi kareli gömlek, siyah pantolon ve ayağında terlik bulunduğu belirtilen çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada bir yakınının evine gittiği belirlenen çocuk, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

(AA)

