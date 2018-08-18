Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 07 PV 549 plakalı tır, aynı yönde seyreden Aziz Karacık'ın kullandığı 43 NA 663 plakalı otomobile arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Aziz Karacık ile otomobildeki Pınar Karacık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki yolculardan Melek, Aysel ve Aziz Kağan Karacık ile Özlem, Mustafa Kayra, Elif Beyza ve Ecem Naz Şen yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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