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Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

Kütahya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 07 PV 549 plakalı tır, aynı yönde seyreden Aziz Karacık'ın kullandığı 43 NA 663 plakalı otomobile arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personeli yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Aziz Karacık ile otomobildeki Pınar Karacık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki yolculardan Melek, Aysel ve Aziz Kağan Karacık ile Özlem, Mustafa Kayra, Elif Beyza ve Ecem Naz Şen yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Kaza TIR trafik kazası

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