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Kütahya'da korkunç kaza! Otomobil ve motosiklet paramparça oldu: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 21:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek Karayolu Kayaarası mevkiinde meydana geldi.

Kütahya'da korkunç kaza! Otomobil ve motosiklet paramparça oldu: Ölü ve yaralılar var

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek Karayolu Kayaarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akman idaresindeki otomobil, Alper Pınar’ın yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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