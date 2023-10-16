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Kütahya'da korkunç olay! 'Fantezi yapacağım' diyerek ellerini ve ayaklarını bağladı, sözlüsü bıçak darbeleriyle öldürdü

16.10.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da 71 yaşındaki adam, komşusu ve aynı zamanda arkadaşının 24 yaşındaki kızını beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Yaşlı adam tacizlerini sürdürürken D.A., sözlüsü ile korkunç bir plan yaptı. Yaşlı adamın evine giden D.A. fantezi yapacağını söyleyerek yaşlı adamın elini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra eve gelen genç kızın sözlüsü ise yaşlı adamı bıçak darbeleriyle öldürdü.

Kütahya'da korkunç olay! 'Fantezi yapacağım' diyerek ellerini ve ayaklarını bağladı, sözlüsü bıçak darbeleriyle öldürdü

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki M.O.C. komşusu ve aynı zamanda arkadaşının 24 yaşındaki kızı D.A.'ya sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulundu.

EROTİK FİLM İZLEMEK İÇİN DEFALARCA EVİNE ÇAĞIRDI

Çatı katında yaşayan terzi M.O.C., kendisinden 47 yaş küçük olan D.A.'yı beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Bir süre sonra D.A., M.G. ile sözlendi, telefon numarasını da değiştirdi. Ancak M.O.C., D.A.'nın yeni numarasını bularak sözlü ve mesajlı tacizlerine devam etti.

'FANTEZİ YAPACAĞIM' DİYEREK ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI

M.O.C.'nin tacizlerine dayanamayan D.A. durumu M.G.'ye anlattı. Sözlüsüyle birlikte plan yapan D.A., M.O.C.'nin erotik film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de M.O.C.'nin evine giden D.A., fantezi yapacağını söyleyerek M.O.C.'nin ellerini ve kollarını bağladı. Daha sonra D.A. sözlüsü M.G.'yi eve aldı.

ÖLDÜRDÜLER

M.G., 71 yaşındaki M.O.C.'yi 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Evde yalnız yaşayan M.O.C.'nin evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, M.O.C.'nin öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.A. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde M.O.C.'nin aynı apartmanda yaşayan sözlüsü D.A.'ya sarkıntılık yaptığını, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları M.O.C.'yi bir anlık öfkesine yenilerek bıçakladığını itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve M.G. tutuklandı.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Sabah'ten İlker Durak'ın haberine göre Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından M.G. 25 yıl, D.A. ise tahrik altında öldürmeden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın istinaf edilmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebinin esastan reddine karar verdi.

Bunun üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına karar verdi.


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