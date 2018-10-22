Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi.
Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.
Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu.
Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.
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