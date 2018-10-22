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Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir koca, iş yerinden evine erken dönünce, karısıyla ilişkisi olan adamı evinin balkonunda yakalayarak bıçakladı.

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi.

EŞİNİN DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.

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Kütahya ilişki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
göz altına alıpta ne yapacaksınız adamı.namusuna göz diken adama tepki verdiği için cezalandıracakmısınız.sözüm ona ceza verecek olanlar kendileri aynı duruma düşse karılarının kafalarını mı tutardı..
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