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  4. Kütahya'da korkutan yangın! 8 dekarlık alan küle döndü

Kütahya'da korkutan yangın! 8 dekarlık alan küle döndü

02.08.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Çayırbaşı köyünde buğday ekili tarlada yangın çıktı. 8 dekarlık mahsulün küle döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da korkutan yangın! 8 dekarlık alan küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü Çayırlar mevkiinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen köylülere ve Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE MÜDAHALE ETTİ

Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 8 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kütahya
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