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'Kütahya’da korona virüs tespit edildi' paylaşımlarına Valilikten yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 21:54 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği, “Kütahya’da koronavirüs tespit edildi” şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu, kentte korona vakası bulunmadığını açıkladı.

'Kütahya’da korona virüs tespit edildi' paylaşımlarına Valilikten yalanlama

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “11 Mart 2020 tarihinde ulusal yayın yapan TV kanallarında ‘Kütahya’da koronavirüs tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santralinde karantinaya alındı’ şeklinde haber yayımlandığına dair asılsız haberlerin sosyal medyada yer aldığı görülmüştür. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Yardım Merkezi ve hastanelerde yapılan araştırmada böyle bir vakanın olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal medyada yer alan fotoğrafın photoshop yapılarak sosyal medyaya servis edildiği tahmin edilmektedir. Bu haber gerçeği yansıtmamakta olup, Kütahya ilinde böyle bir vaka bulunmamaktadır. Bu türlü asılsız haber yapanlar ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır” denildi.

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