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Kütahya'da koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Covid-19 nedeniyle 2 günde hayatını kaybeden 5 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla toprağa verildi.

Kütahya'da koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla gömüldü

İstanbul’da oturan Ayfer Ö. (74), tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Kütahya’da oturan Tevfik K. (80), Emet'te oturan Süleyman D. (71) ve Ayşe Ö.'nün (53) yanı sıra Emet’e bağlı Uzunçam köyünde oturan İbrahim Ö. (72) de son 2 günde Covid-19 tedavisi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti. K

ronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen ve Emet ilçe nüfusuna kayıtlı olan 5 kişi, ilçe merkezi ile Konuş köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında tabutlarıyla birlikte toprağa verildi.

AİLELER YAKLAŞTIRILMADI

Cenazeler kabirlere ip yardımı ile indirilirken, cenazelerin defin işlemlerine aileler yaklaştırılmadı. Emet Belediyesi ekipleri, cenazeleri özel kıyafetleri giyerek defnederken, 2 günde 2’si farklı şehirde yaşayan 5 kişinin hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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YÜRÜRKEN SİGARA İÇMEK YASAKLANMIŞTI

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’in başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında vakaların artış gösterdiği Eseler köyünde karantina uygularken, ilçe merkezinde vatandaşların sigara içme bahanesiyle sık sık maske kuralının ihlal etmesi üzerine halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı.

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(DHA)

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