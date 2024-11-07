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Kütahya'da köyde korkutan yangın! Evlere sıçradı

07.11.2024 18:01
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Kütahya'da korkutan yangın! Birçok ev alevlere teslim oldu. Tavşanlı ilçesinde köyde çıkan ve evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Kütahya'da köyde korkutan yangın! Evlere sıçradı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 42 kilometre mesafede bulunan Kızılçukur köyündeki çöplükte yangın çıktı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde bahçeye dökülen soba külünden çıkan yangın, kısa sürede bazı binalara sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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VALİ AÇIKLAMA YAPTI!

Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği evleri saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütüldü.

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Karadan arazözler, havadan iki helikopterle müdahale edilen yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği köydeki yangında, 7 ev ile 4 hayvan barınağı ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlerde yaşayanların kısa sürede tahliye edilmesinden dolayı yangında can kaybının olmadığını bildirdi.

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(AA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Tavşanlı
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