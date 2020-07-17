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Kütahya'da müezzinin 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 09:08 | Son Güncelleme

Kütahya'da, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde sela okuduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek, resmi kurumlara gazilik unvanı için müracaatta bulunan müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun gazilik başvurusu reddedildi.

Kütahya'da müezzinin 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi

Kütahya İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, yapılan yazışmalar neticesinde, Kütahya Valiliğince oluşturulan komisyonda Aydoğdu'nun durumunun 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına girmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Merkez Arife Adem Camii görevlisi Hüseyin Aydoğdu, 15 Temmuz 2016 gecesi saat 02.00 sıralarında sala vermek için camiye gittiği esnada bir kişi tarafından tehdit edildiğini, adı geçen şahsın elinde bıçakla üzerine yürüdüğünü ve olayın polise intikal ettiğini belirtmiştir. Hüseyin Aydoğdu olayın gerçekleştiği zaman alınan ifadesinde davacı olmadığını belirtmiş ancak 3 Ekim 2016 tarihli dilekçesi ile davacı olduğuna dair savcılığa başvuruda bulunmuştur. Hüseyin Aydoğdu daha sonra kendisine gazilik unvanı verilmesi ve vazife malullüğü talebinde bulunmuş ve bu doğrultudaki dilekçesi müftülüğümüzce Diyanet İşleri Başkanlığımıza gönderilmiştir. Yapılan yazışmalar neticesinde; Kütahya Valiliği'nce oluşturulan komisyonda adı geçenin durumunun 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına girmediği kanaatine varıldığı 18 Aralık 2017 tarihli durum belgesi ile bildirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 20 Şubat 2018 tarih ve 257 sayılı karar ile Vazife Malüllüğü durumu reddedilmiş ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 15 Şubat 2018 tarih 2018/12 sayılı karar ile nakdi tazminat talebi reddedilmiştir. Söz konusu durumlarla ilgili adı geçen kişiye gerekli tebligat yapılmıştır. Hüseyin Aydoğdu 16 Ocak 2020 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır" denildi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Aydoğdu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında müftülükten gelen mesaj ile görevli olduğu camiye sela okuduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek, resmi kurumlara gazilik unvanı için müracaatta bulunmuştu. Aydoğdu, 15 Temmuz'da Türkiye genelinde saldırıya uğrayan 60 din görevlisi listesinde isminin yer aldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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