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  4. Kütahya'da okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden açıklama

Kütahya'da okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Kütahya'da bu sabah başlayan kar yağışının ardından "Kütahya'da okullar tatil mi?" sorusuna cevap Valilik'ten geldi. Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Kütahya'da okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden açıklama

Kütahya'da okullar tatil edildi. Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

VALİLİK'TEN BİR GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA

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