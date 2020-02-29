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Kütahya'da panik anları! 3 çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kütahya'da, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da panik anları! 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti.

3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SD

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya yangın itfaiye

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