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Kütahya'da şüpheli ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

26.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 41 yaşındaki İbrahim Oğuz evinde ölü bulundu. Bir süre önce Tavşanlı ilçesine iş için geldiği öğrenilen Oğuz'un ölümü, yakınlarının haber alamaması sonucu polisin kapıyı çilingirle açarak eve girmesiyle fark edildi. İbrahim Oğuz'un kalp hastası olduğu öğrenildi.

Kütahya'da şüpheli ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Kütahya'da şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süre önce Tavşanlı ilçesine iş için geldiği öğrenilen İbrahim Oğuz'dan yakınları haber alamadı. Yakın arkadaşları ve apartmandaki komşuları polisi arayıp haber alamadıkları İbrahim Oğuz için yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Oğuz'u ölü buldu.

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CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kalp hastası olduğu öğrenilen İbrahim Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonucu ailesine teslim edildi.

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Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Tavşanlı ölüm
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