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Kütahya'da tekel bayilerin telsiz uyanıklığı! Polisten baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

Kütahya'da 'pes' dedirtecek sahtekarlık... Bir tekel bayi ve cep telefonu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, tekel bayilerin polis denetimlerini haber almak için kullanıkları öne sürülen telsizler ve silahlar ele geçirildi.

Kütahya'da tekel bayilerin telsiz uyanıklığı! Polisten baskın

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, polis telsizlerini dinleyen 6 tekel bayi ile yurt dışından telsiz getiren 2 cep telefonu satan dükkana eş zamanlı baskın yaparak 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi, 90 fişek ile 13 telsiz, 1 telsiz frekans tespit edici ve 1 telsiz güç ölçme cihazı ele geçirildi.

ASAYİŞ KANALININ FREKANSINI YÜKLEMİŞLER

Şahısların yurt dışından getirdikleri telsizlere asayiş kanalının frekansını yükleyerek, polis denetimlerinden önceden haberdar olmak amacıyla dinleme yaptıkları iddia edildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya teke bayi polis telsizi cep telefonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun bu adamlara İsrail ABD bizi dinliyor diye bağıran ak mallar kuruyemişçi frekansına giriyor Türkiye muz cumhuriyeti değil diyorlar muza kurban olsunlar armut Cumhuriyeti armut
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