Kütahya'da tekel bayilerin telsiz uyanıklığı! Polisten baskın

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, polis telsizlerini dinleyen 6 tekel bayi ile yurt dışından telsiz getiren 2 cep telefonu satan dükkana eş zamanlı baskın yaparak 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi, 90 fişek ile 13 telsiz, 1 telsiz frekans tespit edici ve 1 telsiz güç ölçme cihazı ele geçirildi.

ASAYİŞ KANALININ FREKANSINI YÜKLEMİŞLER



Şahısların yurt dışından getirdikleri telsizlere asayiş kanalının frekansını yükleyerek, polis denetimlerinden önceden haberdar olmak amacıyla dinleme yaptıkları iddia edildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

