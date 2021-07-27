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  4. Kütahya'da tepki çeken görüntü! Kurban kelleleri baraja atıldı

Kütahya'da tepki çeken görüntü! Kurban kelleleri baraja atıldı

27.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu. Kelleler, sosyal medyada tepki çeken görüntülerden sonra vatandaşlar tarafından imha edildi.

Kütahya'da tepki çeken görüntü! Kurban kelleleri baraja atıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Baraj gölüne Kurban Bayramı günlerinde atılan hayvan kelleleri görenleri şaşırttı.

Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet'te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslama uymayan iş yapan kişiler bunlar" ifadelerine yer verdi.

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İMHA EDİLDİ

Kurbandan kalan kelleleri, daha sonra duyarlı vatandaşların buradan alarak imha ettikleri öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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VAHŞİ İNSANLAR
Güya kurban ibadetini yerine getirip sevaba girdiler belli ki gösteriş için yapmışlar moda bu şimdi

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