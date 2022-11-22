HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya'da terminaldeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı! İçinden kıyafet çıktı

Kütahya'da terminaldeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı! İçinden kıyafet çıktı

22.11.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da şehirlerarası otobüs terminaline bırakılan ve görenlerin şüphelenerek ihbar ettiği valiz, fünye ile patlatıldı. Validen kıyafet çıkarken sahibi yabancı uyruklu Z.A. polis merkezine götürüldü.

Kütahya'da terminaldeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı! İçinden kıyafet çıktı

Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinin yolcu bekleme bölümünde sahipsiz valiz görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri, otogarı boşaltıp valizin çevresini güvenlik şeridine aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizi terminalin peron bölümüne çıkararak uzaktan kumandalı fünye ile patlattı.

Kontrollü patlatmanın ardından valizin içinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemelerin ardından valizin sahibinin Somali uyruklu Z.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. Yakalanan Z.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolda yürürken pompalı tüfekle vurulduYolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu
Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildiTürkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi
Karkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybettiKarkamış'a roket saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya terminal

En Çok Okunan Haberler

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

İlginizi Çekebilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.