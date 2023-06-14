Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan S. yönetimindeki otomobil, Çavdarhisar-Emet kara yolu Yağdığın köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet C'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan aynı araçtaki Emine Kurt ile Kezban Semiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

