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Kütahya'da vahşet! Sokak köpekleri ölü bulundu

15.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 5 sokak köpeği ölü bulundu. Yapılan incelemede zehirlendikleri belirlenen köpeklerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da vahşet! Sokak köpekleri ölü bulundu

Simav Belediye Meydanı'nda dün saat 23.00 sıralarında, yerde yatan köpekleri görenler, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, 5 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi.

MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ: 1 GÖZALTI

Polis ekipleri, hayvanları zehirleyen kişinin bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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"BU VAHŞETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Olaya tepki gösteren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz birtakım kişi veya kişiler tarafından belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Sorumluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermeleri için Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız" dedi.

(DHA)

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