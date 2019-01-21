Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Daha önce de belli noktalarda 2 kez göçük meydana gelen yolun 8 kilometrelk kısmı daha yeni yapılmıştı. Üzerinden asit tankerlerinin yoğun şekilde geçiş yaptığı yolun yapımında kullanılan toprağın tarladan alınmıştı.

Yol yapımında tarladan alınan toprak kullanılmış

Kütahya'da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik bölümünün Günlüce köyü mevkisinde 20 metre uzunluğunda 4 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı. Daha önce de belli noktalarında 2 kez göçük meydana gelen 8 kilometrelik yeni yapılan yolun daha bir yıl olmadan yine trafiğe kapatılması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

Üzerinde bor madeni ve asit tankerlerinin yoğun bir şekilde geçiş yaptığı yolda, trafiğin kazma kürekle 60 yıl önce yapılan eski yola kaydırılması vatandaşlarda endişe oluşturdu. Son derece dar ve virajlı yollarda yerleşim merkezlerinin içinden geçen bor madeni ve asit yüklü tırların geçmesi vatandaşları korkutuyor. Kuzey-Güney hatlarından birisi olan Güney Marmara’dan Domaniç üzerinden Tavşanlı - Emet - Hisarcık - Simav'dan güneye uzanan bu yolun bir türlü bitirilememesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Uzun yıllardır Emet ilçesinde ticaretle uğraşan İsmail Elmacı, ''Bu yol yapılırken trilyonlar harcandı. 5 kilometrelik yapımı devam eden yolun 6 - 7 kilometresinin bile açılması bizi sevindirmişti. Ancak sevindik bir ay önce tekrar açıldı şu an yine kapandı.

Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Emet Etibor ve Hisarcık'ın ülkeye kazandırdığı ekonomik değer ortada. Lütfen bu yolu görsünler. Karadeniz'de denize dolgu yapıp yol yapıyorlar, Bolu dağları deldiler tüneller yaptılar. Biz neden bu yolu yapamadık'' diye tepkisini ortaya koydu.