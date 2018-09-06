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Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik dalı' oynatıldığına dair görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynatıldığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 3 Eylül'de kaydedilen ve hızla yayılan görüntüler tepki çekti.

HALK OYUNLARI EKİBİ, ŞEHİTLİKTE GÖBEK ATTI

Milli Mücadele yıllarında batı cephesinde işgalci kuvvetlere karşı ilk direnişin yaşandığı Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 Eylül kurtuluş günü nedeniyle tören düzenlendi.

Emet Cevizdere Şehitliğinde, Kaymakamlık ve Günlüce Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen törende, tepki çeken olaylar yaşandı. Şehitliğe gelen halk oyunları ekibi, "Erik Dalı" isimli şarkıyla göbek attı.

GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Emet Belediyesi yetkilileri olayı doğrularken, Şehitlikteki törenin Kaymakamlık ve Günlüce Muhtarlığı tarafından düzenlendiğini belirtti.

Şehitlikte 'Erik Dalı' şarkısı çalınıp göbek atılması vatandaşlar arasında tepkilere neden oldu.

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Kütahya emet ilçesi erik dalı sosyal medya şehitlik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Erik dalı gevrek mi bilmem ama bu tam anlamıyla gevşeklik ve saygısızlık
Gerizekalılar
O şehitler ahirette yüzünüze tükürür inşallah
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