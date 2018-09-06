Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynatıldığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 3 Eylül'de kaydedilen ve hızla yayılan görüntüler tepki çekti.
HALK OYUNLARI EKİBİ, ŞEHİTLİKTE GÖBEK ATTI
Milli Mücadele yıllarında batı cephesinde işgalci kuvvetlere karşı ilk direnişin yaşandığı Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 Eylül kurtuluş günü nedeniyle tören düzenlendi.
Emet Cevizdere Şehitliğinde, Kaymakamlık ve Günlüce Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen törende, tepki çeken olaylar yaşandı. Şehitliğe gelen halk oyunları ekibi, "Erik Dalı" isimli şarkıyla göbek attı.
GÖRÜNTÜLER VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU
Emet Belediyesi yetkilileri olayı doğrularken, Şehitlikteki törenin Kaymakamlık ve Günlüce Muhtarlığı tarafından düzenlendiğini belirtti.
Şehitlikte 'Erik Dalı' şarkısı çalınıp göbek atılması vatandaşlar arasında tepkilere neden oldu.
Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet
Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç
Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 3 yorum