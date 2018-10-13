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Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 08:12 | Son Güncelleme

Kütahya'dan gelen son dakika haberine göre bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'dan son dakika haberi! Yolcu otobüsü kaza yaptı: İki ölü

Ali Oktay yönetimindeki 32 ER 876 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Gar Kavşağı'nda Abbas Tombul'un kullandığı 26 BB 256 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Abbas Tombul ile aynı araçta bulunan Kemal Kundak olay yerinde yaşamını yitirdi.


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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü Kaza Kütahya

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