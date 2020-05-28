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Kütahya Emet'te cuma namazı statlarda kılınacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet İlçesinde İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla cuma namazlarının statlarda kılınacağı açıklandı.

Kütahya Emet'te cuma namazı statlarda kılınacak!

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre ise 16 Mart tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan cami ve mescitlerin 29 Mayıs tarihinde açılacağı açıklaması yapıldı.

Yeterli açık alanı bulunan camilerde cuma namazı için hazırlıklar tamamlanırken, Kütahya'da dikkat çeken bir karar alındı.

Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel Bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Taiyyp Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cami ve Mescitlerimizin ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezinde bahçesi ve avlusu Cuma Namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe Mahallesinde ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir" denildi.

kutahya

(İHA)

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