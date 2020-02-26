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Kütahya, Eskişehir, Hatay ve Ordu'da koronavirüs şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kütahya'da Tayland'dan tatilden dönen bir kişi ve Hatay'da Bangladeş uyruklu bir kişi 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Öte yandan Japonya'dan Ordu'ya gelen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvururken Eskişehir’de bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüsten şüphelenilen İran uyruklu şahısta ise virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Eskişehir’in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Sağlık Ocağına, İran uyruklu bir şahıs gelerek yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle doktora başvurdu. Korona virüsünden şüphelenilen hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı. Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi.

HATAY'DA KORONAVİRÜS PANİĞİ

Hatay'da soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran’a buradan da kara yoluyla Suriye’ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

ORDU'DA BİR KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

Gittiği Japonya’dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.

(İHA/DHA)

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