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Kütahya, Kocaeli, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

29.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Osmaniye, Mersin ve Adana'daki yangın haberlerine bugün Kocaeli ve Kütahya'dan gelen haberler de eklendi. Mersin Silifke'de çıkan yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kütahya, Kocaeli, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yangın! Kara yolu ulaşıma kapatıldı

Türkiye, son iki gündür birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün, Osmaniye, Adana ve Mersin'de farklı noktalarda çıkan orman yangını haberlerine bugün Kütahya ve Kocaeli'den gelen haberler de eklendi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Emet ilçesinde Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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KOCAELİ'NDEKİ YANGIN KONRTOL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

OSMANİYE'DE YANGIN YAYILDI

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.

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Havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözlerle müdahale edilen yangın bölgesinde ekipler, iş makineleriyle de yol açma çalışması sürdürüyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ile Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Başkan Tarhan, yangınla mücadele eden orman işçisi ve itfaiye ekiplerine de yemek ve içecek ikramında bulundu.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

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İLÇEDE FARKLI BİR NOKTADA İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

Nazlı, "Boğsak ve Işıklı olmak üzere ilçemizdeki 2 noktada yangına müdahale ediyoruz. Boğsak mevkisindeki İmamuşağı ile Işıklı mahallelerindeki bazı evlerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İKİ İLÇEDE DAHA YANGIN

Öte yandan Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.

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Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı. Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil." dedi.

BOZYAZI'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

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ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

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EVLER BOŞALTILDI

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

MAHSUR KALAN KİŞİLER KURTARILDI

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

"ŞU AN İÇİN GÖZALTI DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vali Elban, yeniden Aladağ'daki yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmalarını inceledi.

Yangının saat 03.00 civarında başladığını hatırlatan Elban, gece bölgeye gittiğinde rüzgarın da hızıyla alevlerin yayıldığını gördüğünü söyledi.

Tedbiren boşaltılan mahallelerle ilgili de bilgi veren Elban, şöyle devam etti:

"Yangın bölgesinde 3 tane mahalleyi boşalttık. Burada da evlerimizde hasar var, hayvanlarımızda zarar olan, telef olan hayvanlarımız var, ahırlarımızda yananlarımız var. Allah'a şükür tek tesellimiz burada da bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Burada da müdahalemiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Zaten hemen barajın dibindeyiz hem havadan yangın söndürme helikopteri, uçakları hem de karada arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın hepsinden arazözler, iş makineleri de getirdik. Dolayısıyla burada yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyeceğiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda da değil, çok şükür."

"ŞU AN İÇİN GÖZALTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Elban, gazetecilerin yangınlarla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil. Çok yönlü konuyu araştırıyoruz. Değişik ihtimaller var, en yüksek ihtimal elektrik kontağından. Elektrik tellerinin kopma ihtimali daha kuvvetli gözüküyor ancak şu an için kesin bir bulgu ya da değerlendirme yok. Şu an tek odaklandığımız şey yangının söndürülmesi. O söndürüldükten sonra muhtemelen yapılan çalışmalarda rapora bağlanıp kesin sonuç ortaya çıkar." şeklinde yanıt verdi.

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KOZAN'DAKİ YANGIN SÜRÜYOR

Adana'da dün 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20'sinin gün içerisinde söndürüldüğünü belirten Elban, şunları kaydetti:

"Ancak dün 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangınımız devam ediyor çünkü 70 kilometrenin üzerinde bir süratle esen rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar. O hem yangının hızlı yayılmasını sağlıyor hem dengesiz yayılıyor hem de öbür tarafta da araziyi kurutuyor, nemi dağıtıyor. Dolayısıyla yangının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Orada 7 köyümüz risk altındaydı. Köylerin tamamını gece biliyorsunuz tahliye ettik, şu an için bir can riski gözükmüyor. Kısmen evlerimizde zarar var ancak yangın belli bir aşamada kontrol altına alındıktan sonra ancak o belli olacak."

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Mersin Kocaeli Kütahya Osmaniye
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnsanları din düşmanı yaparsanız Allah'ın gazabı üzerimizden eksik olmayacak.
Ne iman kalmış ne ahlak. Ne vicdan kalmış ne merhamet. Gelen eziyor giden yakıyor. Kimin eli kimin cebinde kimin şeyi kimin şeyinde. Fuhuş almış başını gidiyor. Fitne , fesat , imansızlık , Allaha isyankarlık her şey var. Bu afetler başımıza geliyor az bile geliyor. Allah sonumuzu hayr eylesin.

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