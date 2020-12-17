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Kütahya polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

17.12.2020 21:35 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz sürdüren Kütahya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlara imza atıyor.Verilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gelen bilgiye istinaden takibe alınan M.E.B.

Uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz sürdüren Kütahya İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlara imza atıyor.

Verilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gelen bilgiye istinaden takibe alınan M.E.B. isimli şahıs, buluştuğu Ş.D. isimli şahsa uyuşturucu madde verirken yakalandı. Yapılan aramada, 1,03 gram metamfetamin, 3.05 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen aparat ile 1 adet hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılan Ş.D. isimli şahıs serbest bırakıldı. M.E.B. isimli şahıs ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli araçta 246 gram bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma kapsamında Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen 2 şüpheliye ait araçta yapılan aramada 246 gram bonzai maddesi, satışa hazır uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo ile kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

“102,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi”
Hırsızlık şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekipler ile şüpheli 3 şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu 2 şüpheli yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılana aramada 102,25 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahsa adli işlem yapılırken, M.S. isimli şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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