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Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 21:28 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Şaphane ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Daşhan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti

Son yerel seçimlerde CHP'den Şaphane Belediye Başkanı seçilen Rasim Daşhan, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Böylece Kütahya'da CHP'li ilçe belediyesi kalmamış oldu.

Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Rasim Daşhan'ın CHP'den AK Parti'ye geçişi dolayısıyla yaptığı konuşmada, ''Bizde bugün muhalefetin hali; nasıl yaparsak yapalım, Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarını alaşağı edelim derdinden başka hiç bir şey değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Algımızı hep yukarıda, hep enerjimizi yüksek bir seviyede tutarak, niçin çalıştığımızı, neden siyaset yaptığımızı unutmayarak inşallah başarmış oluruz. İşte bugün, AK Parti'nin sadece bir siyasi anlayış olmadığını, AK parti'nin, ta kuruluşundan başlayan erdemliler hareketiyle, geleceğe dair Anadolu insanının, önce eski Türkiye'nin seçilmiş elitlerine, sonra tüm dünyaya bir haykırış olduğunu görüp, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip, siyasi partimizde bundan sonraki siyasi hayatına devam etmeye karar veren, yaptığımız görüşmeler sonucunda birlikte bu kararı aldığımız, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan aramıza katılmıştır. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
Başkan Rasim Daşhan'a Kütahya AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi hediye edildi.

'ÖZÜME DÖNMÜŞ BULUNMAKTAYIM'

Hediyesini odasının en güzel yerine asacağını belirten Başkan Rasim Daşhan, ''Ben özüme dönmüş bulunmaktayım. Ben özüme dönmemde emeği geçen sayın AK Parti İl Başkanıma, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır'a, AK Parti Milletvekillerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Şaphane için birlik ve beraberlik içinde daha güzel günler bizleri bekliyor'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Şaphane CHP Rasim Daşhan ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun. Doğru yolda olmaniza sevindim aklin yolu birdir..
Bu Milletin özünde zaten chp türü zihniyet yoktur, chp ayrı bir tür, bir şekilde bu Millete kendi zihniyetinden birini ata diye dayattıklarını düşünüyorum, referanduma gitsek..! 1000 yıl ve öncesi dururken Mustafa Kemal dönemine sıkışıp kaldılar, bu sıkışıp kalanlar başka tür bence, hasta olarak görüyorum ben bu zihniyeti
Geçte Olsa; 9 Seçim Kaybeden ve 10. Seçimi Kazanmak için HİÇ BİR ÇABA HARCAMAYAN, CHP ve Kemal Beyden Hiç Bir Şey Olmayacağını ANLAMIŞ. BİLEREK + İSTEYEREK + EL ALTINDAN DESTEKLEYEREK AKP nin İKTİDAR da Kalması için Çaba Harcadıkları için CHP ye Kemal Beye Üzülmüyorum, TÜRKİYE' ye ve Gazi Mustafa kemal ATATÜRK' ün yarınları Emanet Ettiği GENÇLERE Üzülüyorum. Gençler; AKP YÖNETİMİNİ Hak Etmiyorlar Bu Kesin, Bu haliyle YÖNETİMİNİ de CHP yi Hak Etmiyorlar. İnşallah CHP Yöneticilerine ve Kemal Beye Bir VİCDAN gelir de KP ye Payanda Olmaktan Kurtulur. Saygılarımla
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