HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Kütahya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da olacak!

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Kütahya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, Kütahya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz....

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Kütahya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da olacak!

Kütahya seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Altıntaş seçim sonuçları, Aslanapa seçim sonuçları, Çavdarhisar seçim sonuçları, Domaniç seçim sonuçları , Dumlupınar seçim sonuçları, Emet seçim sonuçları, Gediz seçim sonuçları, Hisarcık seçim sonuçları, Pazarlar seçim sonuçları, Simav seçim sonuçları, Şaphane seçim sonuçları, Tavşanlı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Kütahya seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Kütahya seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

1

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Kütahya seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

3

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

4

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

5

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

6

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldiİkinci turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Açıklama geldi
Mitingine 100 kişi katıldı! Esprileri ile güldürdü...Mitingine 100 kişi katıldı! Esprileri ile güldürdü...
Erdoğan: Meral Hanım'ı masaya döndüren de...Erdoğan: Meral Hanım'ı masaya döndüren de...
Anahtar Kelimeler:
Kütahya kütahya seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Altın fiyatları seçim sonrasında ne olur?

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Yaptırım lafından sonra turist sayısında yüzde 80 azalma oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret!

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret!

Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı!

Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.