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KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kütahya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. 14 Mayıs 2023 Kütahya seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. İşte Kütahya seçim sonuçları ekranı...

KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kütahya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Kütahya seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri ile sonuçlar belli olacak. Altıntaş seçim sonuçları, Aslanapa seçim sonuçları, Çavdarhisar seçim sonuçları, Domaniç seçim sonuçları , Dumlupınar seçim sonuçları, Emet seçim sonuçları, Gediz seçim sonuçları, Hisarcık seçim sonuçları, Pazarlar seçim sonuçları, Simav seçim sonuçları, Şaphane seçim sonuçları, Tavşanlı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Kütahya seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. İşte Kütahya seçim sonuçları takip ekranı...

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KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Kütahya seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlandı.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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