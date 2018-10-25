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"Kütahya Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Kavuncu: - "Termal turizm ile termal sağlık turizmi farklı konulardır. Bugün termalde müşteri kapasitesi itibarıyla belirli yerlere gelmiş olan bölgeler, iller termal sağlık turizmine gelince sıfır noktasında kaldığını da üzülerek söylemek isterim"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, "Termal turizm ile termal sağlık turizmi farklı konulardır. Bugün termalde müşteri kapasitesi itibarıyla belirli yerlere gelmiş olan bölgeler, iller termal sağlık turizmine gelince sıfır noktasında kaldığını da üzülerek söylemek isterim." dedi.

Kavuncu, kentteki bir termal otelde düzenledikleri "Kütahya Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı"nda, Türkiye'nin ve Kütahya'nın termal sağlık turizmi açısından çok zengin kaynaklara sahip olduğunu, ancak sağlık ve termal paydan yeterince faydalanamadığını söyledi.

Termal kaynaklar bakımından Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada ise ilk dörde girdiğini belirten Kavuncu, "Ama sağlık anlamında aldığımız payın termal alanda son derece düşük olduğunu ve bundan yeterince yararlanamadığımızı görüyoruz. Kütahya'da bunlardan bir tanesi. Kütahya rehabilitasyon altyapısı, başlayan ve devam eden yatırımları itibariyle Türkiye'de nitelikli, kapsamlı ve kapasiteli bir il haline geldi." diye konuştu.

Kavuncu, iyi hastaneler, oteller, ulaşım acenteleri, turizm alanları olmasına rağmen istenilen bir ürün şeklinde ortaya koyulan bir organizasyonun gerçekleşmediğini aktardı.

Kütahya'nın kaplıca ve termal kaynakları açısından hatırı sayılır illerden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Kavuncu, şunları kaydetti:

"Termal turizmde ilerleme sağlamış iller termal sağlık turizminde aynı ilerlemeyi kaydedemedi. Termal turizm ile termal sağlık turizmi farklı konulardır. Bugün termalde müşteri kapasitesi itibarıyla belirli yerlere gelmiş olan bölgeler, iller termal sağlık turizmine gelince sıfır noktasında kaldığını da üzülerek söylemek isterim. Burada yapmak istediğimiz özellikle KSBÜ akademik öncülüğünde bu organizasyonu paydaşlarımızla birlikte ortaya koymak. Söylediğimiz nitelikte bir iş akışını, ürünü ortaya koymak ve bunu işleyen sistem haline döndürmek istiyoruz. Kütahya'nın bunun için uygun bir zemin olduğuna yürekten inanıyoruz. Tabii ki eksikler, sıkıntılar var; ama mevcutlar içerisinde yapabileceğimiz çok şey var."

Vali Ahmet Hamdi Nayir de dünyanın bugün ihtiyaç duyduğu termal sağlık turizmi kaynaklarına Kütahya'nın sahip olduğunu hatırlatarak, birliktelik içinde kentte sağlık, tarih, kültür turizmi alanında bir çok şeyin yapılabileceğine inandıklarını dile getirdi.

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Çalıştay Kütahya sağlık Termal

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