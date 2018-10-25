Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, "Termal turizm ile termal sağlık turizmi farklı konulardır. Bugün termalde müşteri kapasitesi itibarıyla belirli yerlere gelmiş olan bölgeler, iller termal sağlık turizmine gelince sıfır noktasında kaldığını da üzülerek söylemek isterim." dedi.

Kavuncu, kentteki bir termal otelde düzenledikleri "Kütahya Termal Sağlık Turizmi Çalıştayı"nda, Türkiye'nin ve Kütahya'nın termal sağlık turizmi açısından çok zengin kaynaklara sahip olduğunu, ancak sağlık ve termal paydan yeterince faydalanamadığını söyledi.

Termal kaynaklar bakımından Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada ise ilk dörde girdiğini belirten Kavuncu, "Ama sağlık anlamında aldığımız payın termal alanda son derece düşük olduğunu ve bundan yeterince yararlanamadığımızı görüyoruz. Kütahya'da bunlardan bir tanesi. Kütahya rehabilitasyon altyapısı, başlayan ve devam eden yatırımları itibariyle Türkiye'de nitelikli, kapsamlı ve kapasiteli bir il haline geldi." diye konuştu.